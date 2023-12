Jojo Todynho briga com comerciante após sofrer ato racista em Fortaleza

Um vídeo da funkeira Jojo Todynho, viralizou na noite do último sábado (16), após a artista ser flagrada em um momento de “bate boca” com uma comerciante da feira da Beira-Mar, em Fortaleza, no Ceará. Segundo informações, a mulher teria se exaltado após Jojo negar fazer uma divulgação gratuita para a marca dela, e teria chamado Jojo de “preta arrogante”.

Em suas rede sociais, a cantora explicou: "Veio uma senhora e falou para mim: 'Você pode ir na loja que vou te dar um presente e você me marca no instagram?'. Eu falei para ela 'Não, obrigada, quero não'. Ela falou assim: 'Esses pretos são todos arrogantes'".

Nas imagens, é possível ver Jojo dizendo: “Eu falei para a senhora muito obrigada”. Em resposta, a comerciante responde: “Não precisa de arrogância”, disse. Irritada, a funkeira complementou: “Não é arrogância. Aprenda a falar com os outros. Você não está falando com os seus parentes”.

De acordo com Jojo, a mulher ainda teria sido racista, chamando-a de “preta arrogante”, pela funkeira ter negado divulgar sua loja no Instagram, onde a cantora tem mais de 28,5 milhões de seguidores.

No vídeo divulgado, é possível ver a mulher chamando Jojo de ridícula, além de uma terceira pessoa tentando apaziguar e explicar as falas da comerciante. “Mas ela não falou do jeito que você tá falando”, disse.

Inconformada, a cantora respondeu: “Mas eu não gostei do jeito que ela falou e você não tem que se meter!”. Em volta, quem estava no estabelecimento aplaudiu as falas da funkeira e apoiou a artista na discussão.

Jojo Todynho disse ter ido até a delegacia e registrado um boletim de ocorrência contra a mulher.