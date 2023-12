Larissa Manoela se casa com André Luiz Frambach e surpreende os fãs

A atriz Larissa Manoela se casou com o também ator André Luiz Frambach, no último domingo (17). Os dois só divulgaram as imagens da cerimônia intimista nesta segunda-feira (18), através das redes sociais. "Pois é simples como qualquer um pode ver: estamos simplesmente destinados a ser", escreveu Larissa, em publicação no Instagram.

Há exatamente um ano, no dia 17 de dezembro de 2022, Larissa Manoela e André Luiz Frambach oficializaram o noivado. A decisão pelo casamento partiu dela. "Todo esse relacionamento se deu por conta dela. Ela que falou: 'Eu quero ele'. E foi atrás. Ela que falou sobre dar um passo, apesar do trauma de outras histórias. Ela sabe o que ela quer e ela conquista. A gente estava no meio da loucura (de gravações de novela), e ela: 'Você não vai me pedir em namoro?'. A gente conseguiu viajar para Angra dos Reis e falei: 'Vai ser lá'. Ela nunca tinha visto o nascer do sol", contou André, em entrevista ao podcast VacaCast.

Quem também propôs que ambos morassem juntos foi Larissa Manoela. "Desde que a gente começou a namorar, a gente já falava de planos futuros. A Lari veio da viagem de férias da Itália com o assunto de irmos morar juntos, de dar um passo", contou André Luiz, na mesma ocasião.