Marcelinho Carioca é solto de cativeiro e levado para delegacia em SP

O ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca foi libertado, na tarde desta segunda-feira (18), do cativeiro em que era mantido desde a noite do último domingo (17). O ex-atleta foi levado para o Departamento Antissequestro da Polícia de São Paulo.

Pouco antes de ser libertado pelos sequestradores, dois homens e uma mulher, na cidade de Itaquaquecetuba, o ex-jogador gravou um vídeo confirmando que estava em cativeiro e que havia se envolvido com uma mulher casada no show "Tardezinha", do cantor Thiaguinho, na Arena Corinthians.

“Eu estava no show em Itaquera, curtindo lá um samba, e aí eu saí com uma mulher que é casada. Fui saber depois. O marido dela me pegou, me sequestrou e esse foi o B.O.”, afirmou Marcelinho Carioca no vídeo.



O sequestro foi confirmado pela Polícia Civil de São Paulo. Os agentes da corporação apuram se a mulher que aparece nas imagens ao lado de Marcelinho faz parte de uma quadrilha envolvida no sequestro, e se são verídicas as informações que os dois fornecem no vídeo.

Três pessoas já foram detidas pela polícia. Elas estão ligadas a contas bancárias que foram repassadas à família para transferir o dinheiro do resgate via Pix.

A assessora de Marcelinho Carioca, Alessandra Zanchetta, declarou ao portal Metrópoles que os criminosos pediram R$ 30 mil de resgate pelo ex-jogador. O pedido foi feito ao empresário Luan Zaviolo, que administra um resort da família de Marcelinho no interior paulista.

Ainda segundo Alessandra, a família não transferiu os R$ 30 mil por orientação da Delegacia Antissequestro (DAS). Luan teria pedido aos criminosos alguma prova de que Marcelinho estava vivo, e pôde conversar com ele por WhatsApp. O vídeo que circulou nas redes sociais, no qual o ex-jogador aparece no cativeiro ao lado de uma mulher, foi feito pelos sequestradores.