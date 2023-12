Acidentes de moto lotam emergência do Hospital Alberto Torres no final de semana

A emergência e o Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, recebeu 55 vítimas de acidentes de moto neste final de semana. A unidade também atendeu vítimas de um grave acidente de trânsito no bairro Marambaia, que deixou uma pessoa morta e três feridas, entre elas, uma grávida de sete meses.

Referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas, o Heat ainda atendeu pacientes vítimas de agressão física, atropelamento, quedas, acidente de carro, queimadura e por perfuração por arma de fogo (baleado) e arma branca (esfaqueado) trazidas pelo Corpo de Bombeiros, Samu, Concessionárias de rodovias e Polícia Militar.

A emergência recebeu 55 vítimas de acidentes de moto neste final de semana. | Foto: Divulgação

Entre as vítimas dos acidentes de moto estão adolescentes, uma grávida e quatro crianças, que foram estabilizadas e continuam internadas na unidade. Três dos 55 pacientes tiveram algum membro (braço ou perna) amputados, estão estáveis e internados no Centro de Tratamento Intensivo (CTI), enquanto os demais foram estabilizados e fazem exames clínicos para cirurgia no decorrer da semana.

O Centro de Trauma também recebeu cinco pacientes graves, vítimas de capotamento na RJ-104, altura do bairro Marambaia, na tarde deste domingo (17). Um paciente, de 26 anos, chegou a ser levado para o centro cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos. A esposa dele foi operada e está em estado grave no CTI.



O boletim do hospital também informa que outras três pessoas, entre elas uma grávida de sete meses e uma criança, foram medicadas e estabilizadas. A criança teve alta e os adultos estão internados com quadro de saúde estável.

As comemorações de final de ano, calor, praia, alta velocidade e consumo de bebida alcoólica, segundo médicos, são os responsáveis pelo aumento no número de acidentes nas emergências nesta época do ano.