Comerciantes do Alcântara esperam vendas melhores do que no Natal passado

Com o fim de ano se aproximando, as expectativas para os presentes de Natal e os ‘looks’ da festividade e do ano novo também chegam junto com ele. No bairro de Alcântara, na cidade de São Gonçalo, a feira na Rua João Caetano, conhecida popularmente como 'Rua da Feira' traz diversas opções de presentes e compras no geral para as festas de encerramento de 2023, e as vendas do local prometem ter aumento significativo.

O fim de ano cai como uma luva nas mãos dos lojistas e camelôs de Alcântara, que observam um movimento maior no local com a chegada das festividades. É o que conta Thaylanne Bastos, vendedora na barraca RKT Modas, localizada no início da ‘feirinha’ tradicional de São Gonçalo. “Essa semana o movimento aumentou, melhorou bastante. Antes estava meio fraco”, contou a comerciante.

Estampada com cores em vermelho e branco, a RKT Modas entrou na paleta de cores que o fim de ano pede, e as opções de presente disponíveis na barraca são incontáveis. Para a amiga vaidosa, que não dispensa um ‘look’ novo para as festas, a loja traz saias, short-saia, croppeds e camisetas, a partir de R$20 reais até R$50 reais. Um conjunto de saia e cropped pode ser adquirido por R$50 reais, um vestido também tem o valor de R$ 50,00, e uma camiseta está em torno de R$35 reais. Na RKT modas, o valor máximo das peças é de R$60 reais, refletindo o caráter popular da barraca.

Na feirinha, também há produtos masculinos. Mais a frente da loja de Thayanna, uma barraca que exibe peças com camisetas estampadas e traz muitas opções de presentes masculinos. Paulo Victor Cabral, de 19 anos, é vendedor e também reconhece o crescimento da movimentação no local com a chegada do fim de ano. "Janeiro e fevereiro também vendemos bastante, mas no final de ano aqui a venda é muito maior", relatou o funcionário, que também já trabalhou como ambulante.

Paulo Victor já foi ambulante e chegou a vender bala antes de virar funcionário da FB Multimarcas | Foto: Filipe Aguiar

A loja conta com peças como chapéu de pescador, bermudas, calça jeans, camisetas e bonés. Na FB Multimarcas, dois combos de peças são pensados para quem quer presentear com um orçamento que cabe no bolso! No primeiro combo, duas camisetas saem por R$50 reais. No segundo combo, duas bermudas custam R$50 reais. Assim, cada peça sai por um valor de R$25 reais. Também, um boné custa R$ 40 reais. "A gente traz promoção para olhar pelo povo, para quem não tem condição de comprar muito, compra duas camisetas por R$50 reais e leva para a família, para o amigo oculto", disse o funcionário.

Mais adentro da Rua Manoel João Gonçalves, outra loja, agora com peças infantis, se destaca pelos preços acessíveis. A Deju Kids, com produtos para crianças, traz camisetas, bermudas, e até colares para meninos. O proprietário da unidade Alberto Mascarenhas Ferreira conta que a expectativa é que as vendas aumentem mais até a próxima semana, nos dias anteriores ao Natal e Réveillon. "Do dia 20 até o 24 as visitas aqui devem crescer, o pessoal sempre deixa para comprar em cima da hora", falou Alberto.

Além de camisetas, bermudas e bonés, a loja também vende cordões infantis, por R$ 35 reais | Foto: Filipe Aguiar

Para aqueles do 'grupo do atrasados' que estão a procura de um presente infantil, a Deju Kids tem produtos na faixa de preço de R$20 reais até R$50 reais. Os bonés custam R$35 reais, as camisetas, de R$20 até R$50 reais, e um conjunto de camiseta e short vale R$50 reais.

O presidente da Associação Comercial, Empresarial, Industrial e Rural de Alcântara (Aceira) Fabiano Rodrigues conta que o fluxo de pessoas no local cresceu significativamente com as festividades se aproximando. "Temos uma estimativa de cerca de 70 mil pessoas transitando só no calçadão de Alcantâra, e esperamos um aumento de 20 a 30% nas vendas. O volume de vendas nas lojas tem sido muito positivo", revelou o presidente.

Ainda, Fabiano conta que os vendedores do local têm investido em mercadorias novas e diferentes para o período, e o investimento tem surtido efeito. "Estamos com preços bons, promoções boas, e essa movimentação já tem influenciado positivamente no nosso centro comercial", finalizou.

Sob supervisão de Marcela Freitas