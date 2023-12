Compras de Natal: confira o funcionamento dos shoppings para a caça aos presentes

Uma das épocas mais esperadas pelos comerciantes finalmente chegou: o Natal. Com a comemoração vem também a troca de presentes, o que movimenta o setor de vendas e faz com que os estabelecimentos se organizem para estender seus horários. Confira abaixo como os shoppings centers da região funcionarão este ano para as compras natalinas.

São Gonçalo

Partage São Gonçalo

A partir da próxima segunda-feira (18), o Partage terá um horário especial de funcionamento. Do dia 18 ao dia 23, as lojas funcionam das 09h às 23h; a alimentação e lazer das 09h às 23h; os bares e restaurantes do Jardim das 11h às 23h; e o cinema conforme a programação.

Na véspera de Natal, no dia 24 (domingo), as lojas abrem às 09h e fecham às 18h; a alimentação e lazer funcionam das 09h às 18h; os bares e restaurantes do Jardim funcionarão das 11h às 18h; e o cinema segue a programação própria.

Já no dia de Natal (25), as lojas do Partage estarão fechadas. Tanto o setor de alimentação e lazer como o de bares e restaurante do Jardim funcionam de forma opcional das 11h às 21h. Já o cinema abre conforme a programação.

São Gonçalo Shopping

A partir da próxima segunda-feira (18), o São Gonçalo Shopping terá um horário especial de funcionamento. Do dia 18 ao dia 23, o empreendimento funcionará das 10h às 23h.

Na véspera de Natal, no dia 24 (domingo), o shopping ficará aberto das 10h às 18h. Já no dia de Natal (25), todas as lojas estarão fechadas, mas a alimentação funciona de forma opcional das 12h às 21h.

Pátio Alcântara

Da próxima sexta-feira (15) até o outro sábado (23), o Pátio Alcântara terá um horário especial de funcionamento. As lojas funcionarão das 8h às 21h e a alimentação das 10h às 21h.

Na véspera de Natal, no dia 24 (domingo), as lojas do shopping ficarão abertas das 8h às 18h e a alimentação das 10h às 18h. Já no dia de Natal (25), o empreendimento ficará fechado.

Niterói

Plaza Niterói

Para atender aos consumidores em busca dos presentes de Natal com mais comodidade, o Plaza Shopping Niterói terá um esquema especial de funcionamento a partir da próxima sexta-feira, dia 15. As lojas e quiosques funcionarão por uma hora a mais, até as 23h, de segunda a sábado. No domingo, 17, o shopping abrirá mais cedo, às 10h, e o horário de funcionamento será estendido até às 22h.

Já no dia 24, véspera de Natal, o shopping abre às 10h e fecha às 18h. No dia 25, lojas e quiosques permanecem fechados, enquanto cinema e alimentação funcionam facultativamente das 12h às 21h.

Itaipu Multicenter

Até a próxima terça-feira (19), excluindo o dia 17 (domingo), as lojas funcionam das 10h às 22h. No domingo (17), abrem às 13h e fecham às 21h. Do dia 20 a 23 de dezembro, o shopping funcionará das 10h às 23h.

Já no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, o Multicenter funciona das 10h às 18h. E no dia 25, o shopping estará fechado; porém a alimentação e lazer funcionam de forma facultativa.