Mega da Virada: Já imaginou acordar milionário?

Considerando o cenário em que mais da metade dos brasileiros, - um percentual de 54% - sobrevive com menos de R$ 1.000 por mês, faz parte do imaginário popular o questionamento: ‘’Imagina ganhar na Mega-Sena e ver sua vida mudar da noite para o dia?’’

No caso da Mega da Virada, sorteada às 20h do último dia do ano (31), a sorte é realmente contada próximo a um novo ano. Com a abertura das apostas nas lotéricas de Niterói, apostadores compartilham o que fariam se fossem os próximos beneficiários do prêmio, estimado em milhões.

Loterias já abiram apostas | Foto: Filipe Aguiar

Neste ano, apesar da aplicação de 30% de alíquotas atribuídas e descontadas no valor pago pelo banco, o prêmio que chega aos ganhadores já possui aplicado o desconto do imposto de renda (IR), que retorna à agência fonte. No jogo da Mega-sena, o banco de origem é a Caixa Econômica Federal. Em 2023, o prêmio está estimado em R$ 550 milhões.



Para Nilo Rodrigues, de 58 anos, é melhor ganhar com outros, para uma melhor distribuição do valor apostado. "Nunca ganha uma pessoa só, né? Sempre dá uma média de quatro, cinco. Teve um ano louco aí que deu trinta e tantas pessoas, mas eu acredito que se eu ganhar e for beneficiado com mais pessoas, é melhor porque o ‘trem’ fica bem dividido e você não precisa ficar tão desesperado com tanto dinheiro.’’

Nilo Rodrigues, de 58 anos | Foto: Filipe Aguiar

O niteroiense, na última quarta-feira (13), iniciou o dia fazendo sua ‘fezinha’ numa casa lotérica localizada no Centro de Niterói. No local, ele dividiu que se ganhasse o prêmio, contemplaria a vida do primeiro neto. ‘’A gente não precisa de muito para viver. Saindo para 40 pessoas a gente vai poder ajudar até netos. Eu tenho meu primeiro neto, José Felipe, vai fazer um mês agora. Essa é a minha vontade.’’

Já a gentil Maria Raquel, de 74 anos, apesar de não ter filhos e de aspirar uma qualidade de vida mais confortável para si mesma, também compartilhou que ajudaria instituições. ‘’Se eu ganhar, eu pretendo alugar alguma coisa e ir vivendo, porque eu não tenho filhos, não sou casada e não tenho ninguém para deixar. Mas tenho vontade de ajudar essas instituições que precisam, pessoas carentes. Tem muita gente precisando de ajuda.’’, contou.

Outro costume em certas empresas, é o ‘’bolão’’ de fim de ano. Mesmo ganhando em grupo, o valor dividido é ainda recompensador.

Como funciona o sorteio?



A Mega da Virada possui as mesmas regras da Mega-Sena: o apostador precisa marcar seis números na cartela e realizar o pagamento. O jogo custa cerca de R$ 5,00. O sorteio revela as seis dezenas premiadas. Quem acerta os seis dígitos, recebe a premiação mais alta. Em caso de múltiplos vencedores, a quantia é dividida igualmente entre os sortudos.

Também são distribuídas quantias proporcionais em dinheiro para quem acerta cinco (quina) e quatro (quadra). Quanto mais acertos, mais grana.

