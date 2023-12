Segurança Presente prende suspeito de realizar delivery de drogas

Agentes do Segurança Presente prenderam em flagrante um homem suspeito de realizar delivery de drogas no Leblon, na Zona Sul do Rio. Com ele, os policiais apreenderam 20 latas com maconha e 90 cápsulas de haxixe, além de uma motocicleta. O detido tem 35 anos e outras três passagens pela polícia, por tráfico de drogas, injúria e ameaça. O acusado e o material foram encaminhados para a 14ª Delegacia de Polícia, no Leblon.

A prisão aconteceu na tarde de quinta-feira (14 de dezembro). De acordo com os agentes do Leblon Presente, o acusado passou pelos policiais que faziam patrulhamento de rotina em alta velocidade. Ele recebeu ordem de parada, mas mesmo assim tentou fugir. A equipe conseguiu deter o acusado na Rua Dias Ferreira.

Leia mais:



Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Itaipuaçu acontece neste domingo (17/12)

Segurança Presente prende homem por estelionato em Niterói

Após ser questionado sobre o material encontrado, disse aos policiais ser morador de São Cristóvão e que teria um apartamento na Rua Bartolomeu Mitre no Leblon. Ele permanece preso e à disposição da Justiça.