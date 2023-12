Moradora do Marambaia oferece recompensa por cão desaparecido

Uma moradora de Marambaia, em São Gonçalo, está oferecendo uma recompensa de R$ 500 pelo paradeiro de Davizinho, vira-lata caramelo que está desaparecido desde o último mês de setembro. O animalzinho escapou junto da irmã. A cadela foi encontrada poucos dias depois, mas Davi permanece sumido.

A moradora Dorothy Correia, de 66 anos, é protetora de animais e, junto com o marido, cuida de mais de 35 animais regatados. Davizinho foi um desses; ele foi resgatado das ruas pelo casal ainda filhote, com poucos meses de vida, junto dos pais e dois irmãos.

Os animais chegaram a ser oferecidos para doação, mas acabaram ficando com o casal por não terem raça definida - situação comum com cães do tipo, de acordo com a aposentada. "A gente não consegue doar porque cachorro que não tem raça definida ninguém quer pegar. Aí a gente acaba ficando com muitos. Temos 17 gatos e 19 cães, 20 contando com o Davizinho", ela esclarece.

Desde que foi resgatado, o cão nunca havia escapado. No dia 17 de setembro, porém, o cachorro fugiu subitamente. "O meu esposo foi abrir o portão da garagem e, quando vimos, ele já estava longe com a irmã. Não conseguimos pegar", conta Dorothy.

Nove dias depois, a irmã foi encontrada no Jardim Bom Retiro, bairro vizinho. Davi, no entanto, não foi visto. Segundo Dorothy, além dos protetores, os outros cães de sua residência tem sentido saudades do animal "A gente pega muito amor e muito carinho por eles. O pai, a mãe e os irmãos estão aqui sentindo muita falta", lamenta a moradora.

Pessoas com informações a respeito do paradeiro do cachorro podem entrar em contato com a tutora através dos números (21) 99012-1641 ou (21) 97346-5757.