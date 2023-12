Família pede informações sobre paradeiro de gonçalense ajudante de obras

A família do ajudante de obras Jorge Fernando Nicacio Coelho, de 35 anos, está em busca de informações sobre o seu paradeiro. Morador do Rio do Ouro, em São Gonçalo, Jorge mora sozinho e foi visto pela última vez na noite de sexta-feira (8).

"Ele chegou do serviço na sexta-feira, estava por aqui perto de casa, vestido com um conjunto preto e azul e chinelo. Foi quando sumiu, não falou para onde iria. Já fomos em lugares onde ele poderia estar, falamos com amigos, divulguei nas minhas redes sociais, mas ninguém sabe de nada. É uma coisa muito estranha, porque muita gente conhece ele e não temos informação nenhuma", afirmou Caroline, prima de Jorge Fernando.

Ainda segundo Caroline, desde então a família vem buscando informações sobre o paradeiro do ajunte de obras, registrando até mesmo um boletim de ocorrência na delegacia. "Também já fomos em hospitais e ao IML, para ver se conseguíamos alguma informação, mas não tem nada, já não sabemos onde procurar".



"Ele tem o costume de passar uma noite na rua, se divertindo, mas no dia seguinte já tá em casa. Também não tem costume de faltar serviço, ainda mais nessa época de final de ano. O estranho é que ele saiu só com a roupa do corpo, não levou nem identidade, nada. Estamos desesperados", concluiu a prima de Jorge Fernando.

Informações sobre o paradeiro de Jorge Fernando podem ser repassadas ao número (21) 998509982.