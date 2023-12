Retrospectiva 2023: veja as matérias que mais bombaram em maio deste ano

O ano de 2023 está chegando ao fim, marcado por vários acontecimentos que impactaram o Brasil e o mundo, como a Guerra no Oriente Médio, submarino desaparecido, terremoto na Turquia, eclipse solar e lua azul, além de Copa do Mundo Feminina e a posse do Lula

Diante de um ano tão movimentado, O SÃO GONÇALO preparou uma retrospectiva para relembrar as matérias mais lidas de cada mês. Veja as mais lidas de maio.

Enel encontra furto de energia em restaurante de Niterói

O responsável pelo estabelecimento foi preso em flagrante pelos policiais da 76ª DP e liberado após pagamento de fiança | Foto: Divulgação

No dia 03, uma operação foi realizada por funcionários da Enel, junto a agentes da 76ª Delegacia de Polícia e do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), para investigar uma suspeita de furto de energia em um bar de Niterói. Durante a inspeção, foi encontrada a ligação direta de energia da rede, sendo o responsável pelo estabelecimento preso em flagrante.

Na época, o ato afetou diretamente a qualidade do serviço oferecido pela distribuidora e colocou em risco a população, principalmente aqueles que manipulam a rede elétrica.

Leia mais.

Responsável por salão de festa é presa por furto de energia em São Gonçalo

A responsável pelo salão de festas foi presa em flagrante | Foto: Divulgação/ Enel

Outro caso sobre furto de energia provocou grande atenção da população. No dia 16, a Enel Distribuição Rio encontrou furto de energia em um salão de festas no bairro Mutuá. Após inspeções, os peritos constataram que realmente havia uma ligação direta na rede da distribuidora, sem passar por aparelho de medição.

Agentes da Polícia Civil prenderam a dona do salão em flagrante.

Leia mais.

Vaza suposto vídeo de furto de mãe que dançou funk em festa da filha

Brenda Azevedo viralizou em vídeo no aniversário da filha | Foto: Reprodução

Na época, um vídeo circulou nas redes sociais mostrando Brenna Azevedo, a mulher que já havia circulado na internet dançando funk e com um vestido transparente na festa da própria filha, furtando um eletrodoméstico em uma loja de rua, no comércio do Rio de Janeiro.

A mulher já havia recebido diversas críticas de internautas no Twitter (X), devido ao seu comportamento na festa da criança. A situação gerou grande revolta da população.

Leia mais.

Corpo é encontrado embaixo de viaduto no Arsenal, em São Gonçalo

Familiares da vítima estiveram no local, mas preferiram não falar com a imprensa sobre o ocorrido | Foto: Divulgação

No dia 29, um homem foi executado a tiros no Arsenal, em São Gonçalo. Ele foi encontrado morto embaixo de um viaduto.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo.

Leia mais.

Apontado como chefe do tráfico no Buraco Quente é morto pela PM em São Gonçalo

JN é acusado de administrar atividade criminosa na comunidade | Foto: Reprodução

Em uma operação da Polícia Militar, no dia 30, um homem que era apontado como líder do tráfico de drogas na comunidade do Buraco Quente, na Trindade, São Gonçalo, foi morto no confronto.

O homem de 22 anos, conhecido como "JN", foi baleado na região da costela, morrendo no local.

Leia mais.