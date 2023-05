Vaza suposto vídeo de furto de mãe que dançou funk em festa da filha

Um outro vídeo atribuído a Brenna Azevedo, começou a circular durante a noite desta sexta-feira nas redes sociais, desta vez a mulher que entrou na festa da própria filha dançando funk e com vestido ousado, foi supostamente acusada de está furtando eletrodoméstico em uma loja de rua, no comércio do Rio de Janeiro. As imagens, começaram a ganhar destaques na rede social do Twitter e recebeu centenas de comentários dos internautas. As informações foram publicadas no jornal O Dia.

Entenda a história:

Nos últimos dias, viralizou nas redes sociais o vídeo de uma mulher entrando na festa infantil da filha. Identificada como Brenna Azevedo, a jovem chamou atenção ao utilizar um vestido transparente sem sutiã no aniversário da filha e entrar no espaço da festa dançando funk.

No vídeo é possível ver ela dançando ao lado da filha e do pai da criança e convidados assistindo e gravando a cena. Em outro momento da festa, Brenna é flagrada em cima de uma mesa de sinuca dançando e interagindo com convidados.

As imagens ganharam repercussão nas redes sociais e Brenna recebeu inúmeras críticas. “Coitada da filha! A festa não foi para filha e sim para a mãe”, escreveu uma pessoa. “Inconveniente”, criticou outra. A atitude também recebeu elogios. “Uma coisa é certa, ela está com tudo em cima”, disse uma mulher.

Logo após toda essa exposição midiática, um outro vídeo repleto de comentários onde reforçam a ideia da mulher ter cometido um suposto furto, começou a circular, em um dos comentários, inclusive o internauta chega a afirmar que Brenna já teve que mudar de endereço, após ficar conhecida dos comerciantes do bairro onde morava.