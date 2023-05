Apontado como chefe do tráfico no Buraco Quente é morto pela PM em SG

Apontado pela polícia como líder do tráfico de drogas na comunidade do Buraco Quente, na Trindade, São Gonçalo, um homem, de aparentes 22 anos, foi morto após um confronto com policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo) no início da tarde desta terça-feira (30). Um outro suspeito foi preso durante a ação.

O morto seria um jovem conhecido pelo apelido JN, que, segundo relatos de moradores da comunidade, chefia a atividade criminosa na região. Ele e o outro acusado estariam em uma morto roubada no momento do confronto. De acordo com os agentes do 7° BPM (São Gonçalo), uma equipe estava realizando o patrulhamento na Rua Mário Amélia de Almeida quando foram surpreendidos por disparos dos acusados.

JN é acusado de administrar atividade criminosa na comunidade | Foto: Reprodução

Os policiais responderam aos tiros e JN acabou sendo atingido na região da costela, morrendo no local. Com ele, foi apreendida uma pistola. Já com o outro acusado, foi encontrada uma quantidade ainda não quantificada de drogas. A motocicleta foi apreendida. Oficiais do Corpo de Bombeiros e da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) estiveram no local. "JN" deixa dois filhos.