Clientes acusam banco digital de bloquear contas e reter dinheiro

Clientes do banco digital Nubank acusam a instituição financeira de cancelamento e bloqueio de contas e retenção de saldo sem motivo. Através das redes sociais e do Reclame Aqui, é possível notar há diversas reclamações sobre o mesmo assunto.

Um dos consumidores, em sua conta do X (antigo Twitter), expôs que seria cliente do banco desde 2017 e que recebeu um e-mail com a notícia de que o Nubank bloqueou permanentemente sua conta e que todo o valor depositado seria retido por no mínimo 10 dias.

"[...] Não tem nada que eu possa fazer. Isso não me parece justo, eu estou muito nervoso e triste. Nubank virou o Color..", ironizou o cliente mencionando o confisco das cadernetas de poupança realizado pelo ex-presidente Fernando Collor em 1990.

Já no Reclame Aqui, uma das principais vias de contato entre empresas e clientes, consumidores relatam a mesma situação. Segundo a postagem de um usuário de São Paulo realizada nesta quinta-feira (14), sua conta também teria sido bloqueada e ele não estaria conseguindo retirar seu dinheiro. "Eles não entram em contato comigo, já se passaram as 96 horas que eles me deram e até agora nada", disse.

Um internauta de Goiânia fez um comentário parecido. De acordo com ele, após a realização de um pagamento via PIX, o Nubank teria bloqueado sua conta e ninguém da instituição teria feito contato com o consumidor para a resolução do problema. "Enquanto isso fico com minhas contas atrasadas tendo dinheiro na conta. Banco não confiável. Nas redes sociais vários comentários indicando o mesmo problema", relatou.

Procurado pela imprensa, o Nubank informou que não comenta casos específicos, mas que o primeiro caso mencionado nesta matéria já foi tratado diretamente com o cliente. A instituição financeira também comunicou que compartilha informações sobre regras e situações de cancelamento em materiais públicos em seu blog, além do contrato da conta, e que "todo o processo está em conformidade com a regulação do Banco Central".

O Banco Central não enviou uma resposta sobre o assunto à imprensa.