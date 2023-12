Profissionais da Educação do Estado vão receber Abono Fundeb

O pagamento será custeado com recursos do Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) - Foto: Divulgação/Seeduc

O pagamento será custeado com recursos do Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) - Foto: Divulgação/Seeduc

Os educadores do Estado do Rio receberão um bônus especial de fim de ano. Serão contemplados mais de 70 mil profissionais da ativa da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), além dos servidores do Degase e da Faetec, incluindo temporários. O pagamento será custeado com recursos do Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

A gratificação havia sido anunciada na terça-feira (12) pelo governador, em reconhecimento à dedicação de todos que contribuem para a melhoria do ensino público na rede estadual. A concessão do abono dependia de aval legislativo, o que ocorreu ontem (13).

"Esta é mais uma medida que reforça o compromisso do Governo do Estado com os servidores da Educação. Com responsabilidade e equilíbrio nas contas públicas, chegamos ao fim do ano com esse saldo excedente do Fundeb. Assim, mais uma vez, estamos empenhados em valorizar os nossos profissionais da Educação, que tanto colaboram para a construção de um ensino digno e de qualidade", declarou o governador Cláudio Castro.

Medidas em benefício do magistério

Desde maio, através de decreto publicado em Diário Oficial, o governador autorizou o reajuste na remuneração de 36 mil professores da ativa, aposentados e pensionistas, aplicando o valor do piso nacional de R$ 4.420 para uma jornada de 40 horas semanais, proporcionalmente, a todas as carreiras do magistério. Assim, o reajuste também foi aplicado nos triênios dos servidores contemplados e pago a partir da folha salarial relativa ao mês de maio deste ano. Com a medida, a folha da Educação terá um impacto anual de R$ 150 milhões.

O governo já destinou mais de R$ 1 bilhão em benefícios para os profissionais do magistério. Em 2024, estão previstos mais R$ 900 milhões para a educação. Além disso, foi concedido 20% de recomposição para todos os servidores nos últimos dois anos.

"Reafirmo nosso comprometimento com a educação e o respeito aos professores, que desempenham um papel fundamental na formação de futuras gerações. Esse bônus é resultado de um planejamento, feito com muito cuidado, dentro das métricas e da realidade da secretaria. São esforços para promover a qualidade e eficiência na gestão educacional. Por isso, nosso agradecimento ao governador que concedeu esta gratificação especial a todos os servidores que estão na escola todos os dias para transformar vidas", afirmou a secretária de Educação, Roberta Barreto.