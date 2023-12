Câmara de vereadores homenageia administradores de São Gonçalo

Profissionais da administração de São Gonçalo receberam uma homenagem da Câmara Legislativa da cidade em uma sessão solene realizada na tarde desta sexta-feira (08). A cerimônia concedeu uma moção de aplausos a treze figuras de destaque da administração na cidade.

A sessão foi organizada pela vereadora Priscilla Canedo (PT), em parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ). Esse é o segundo ano consecutivo em que a homenagem é realizada; a solenidade foi proposta em 2022, mesmo ano em que o Dia do Administrador - 9 de setembro - entrou oficialmente no calendário municipal.

Entre os nomes reconhecidos na ocasião, estiveram diversos representantes da Universidade Salgado de Oliveira (Universo). A própria faculdade foi homenageada, assim como dois filhos da fundadora da instituição, professora Marlene Salgado de Oliveira: Wallace Salgado de Oliveira e Jefferson Salgado de Oliveira.

Leia mais:

"Lutadores da Fé" promove vaquinha para ajudar projeto

Caso Porto Real: mãe e madrasta são condenadas a 57 anos de prisão por tortura e morte de menina de seis anos



Wallace, que é pró-reitor administrativo da Universo, enfatizou a ligação da instituição com a cidade. "A gente sempre pensou em São Gonçalo. E para essas pessoas daqui que estão sendo homenageadas hoje - pessoas desbravadoras, que acreditam no que estão desenvolvendo - no que vocês precisarem de apoio, a universidade está de portas abertas. E ela está de portas abertas porque essa é a nossa obrigação", reforçou.

A cerimônia concedeu uma moção de aplausos a treze figuras de destaque da administração na cidade | Foto: Layla Mussi

Seu irmão não pôde estar presente, mas foi representado pela filha, Gabrielle Piaz Salgado de Oliveira. "Meu pai, juntamente com minha família, dedicou a vida ao município através do empreendedorismo. É uma classe que merece ser aplaudida, porque não é fácil administrar, gestar no Brasil", afirmou a jovem, que também trabalha na Universo.



A "eterna reitora" dona Marlene, que faleceu em 2022, foi citada por boa parte dos nomes homenageados. A reitora Jaína Mello, que fez parte da mesa da sessão, foi a primeira a comentar o legado da professora.

"Ainda me emociono quando falo da nossa eterna reitora que, hoje, no plano divino, também está nos acompanhando. Nós, inclusive eu, tive essa alegria de poder dar continuidade a esse legado incomparável que a professora Marlene deixou não só na cidade de São Gonçalo como no Estado do Rio de Janeiro", se emocionou a reitora.

Neto da professora Marlene, Wallace Salgado de Oliveira Júnior, diretor da Rádio Mania, representou as gerações mais jovens da família com uma moção. "Fico muito feliz em seguir o exemplo da minha família, que sempre ensinou a trabalhar desde cedo. Meu pai, meus tios, minha avó, meu avô, todos começaram bem cedo", comentou.

A lista de homenageados contou com outros nomes de destaque da cidade. O casal de empreendedores José Calos e Geisa Giusti recebeu uma moção juntos pelo trabalho na cidade. Outras que receberam a homenagem em família foram as irmãs Ingrid e Ana Carolina dos Santos, oficiais militares reconhecidas pelo trabalho administrativo nas Forças Armadas.

Também foram homenageados o biólogo e diretor da Universo São Gonçalo Fábio Tavares; o consultor Mario Calazans; o professor Marcelo Carrasco; a oficial militar Raquel de Abreu; a empresária Luana Moncaio e o administrador e professor Patrick Nunes, todos laureados pelo trabalho de destaque no cenário da administração no estado.

A sessão terminou concedendo o título de "cidadão gonçalense" para Wellington Vitorino e Márcio Picanço. O primeiro é empreendedor desde criança e construiu, a partir de uma infância difícil em São Gonçalo, uma carreira reconhecida internacionalmente. Já o segundo já foi subsecretário em São Gonçalo e é responsável pelas atividades da Crac, indústria gonçalense pioneira mundial na produção de batata-palha.

Wellington não pôde comparecer ao evento por estar terminando uma especialização acadêmica no MIT, nos Estados Unidos, mas enviou o irmão e parceiro de trabalho, Wanderson Vitorino, para representá-lo. Em um vídeo gravado do exterior, Wellington agradeceu a homenagem da Câmara e enfatizou a importância de reconhecer o trabalho de administradores na cidade.

"Falar de administração pra mim é algo muito especial, porque administração foi e é um dos pilares mais importantes da minha vida", contou Vitorino.

Ao OSG, o presidente do CRA-RJ, Wagner Siqueira, explicou que a sessão solene faz parte de um projeto realizado pelo Conselho ao redor do Estado para celebrar o trabalho dos profissionais de administração.

"A gente tem trabalho de construção do dia do administrador em diferentes municípios do estado. A gente sempre realiza essas sessões solenes nas cidades. É uma forma de destacar aqueles colegas que realizam no município um trabalho relevante", afirmou o presidente, que representou o CRA ao lado da delegada Fernanda Spinelli; da conselheira federal Patrícia Salgado, e de outros nomes do Conselho.

Já a vereadora Priscilla Canedo se disse honrada em poder ter sido autora da lei que instituiu o projeto na cidade. "Fico muito feliz de poder homenagear essas pessoas que de fato ajudam a colocar o arroz com feijão na mesa de muitos trabalhadores, gerando empregos, ou ajudando na formação, como no caso da Universo", enfatizou a parlamentar.