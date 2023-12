Cantor gospel passa mal e morre durante show na Bahia

O cantor gospel Pedro Henrique, de 30 anos, morreu após passar mal durante um show que realizava na cidade de Feira de Santana, na Bahia, na noite desta quarta-feira (13). A causa da morte seria um infarto fulminante.

Ele teria sido socorrido por colegas de trabalho e levado a uma policlínica localizada nas proximidades do local onde o evento em que ele cantava estava sendo realizado. Segundo informações, ele não teria resistido e falecido na madrugada desta quinta-feira (14).

Através das redes sociais, a gravadora Todah Music confirmou a morte de Pedro Henrique Silva de Jesus e disse que tanto o segmento da música cristã como a empresa estão de luto.

"Há situações na vida muito difíceis, nas quais não temos explicação. Basta entendermos que a vontade de Deus prevalece! Pedro foi um jovem alegre, amigo de todos. Filho único. Um esposo presente e um pai super dedicado. Não há pastor ou cristão nesse Brasil que fale algo diferente disso: - Pedro é simples, é crente! Que sorriso! Que simpatia! Que voz! O tipo de gente da gente, que é muito bom ter por perto!", publicou em postagem no Instagram.

A gravadora também se solidarizou com a família do cantor e afirmou que suas canções não morrerão e o seu legado permanecerá "através de sua esposa, de sua filhinha Zoe e de tantas vidas que foram e serão alcançadas por Cristo através dos registros da sua voz".

"À Suilan [sua esposa] e a todos os familiares e amigos o nosso mais profundo pesar, nosso respeito, total apoio em todas as áreas que possamos ajudar, e o nosso sincero abraço!", comunicou.

Pedro vivia no Rio de Janeiro e deixa a esposa, a influenciadora Suilan Barreto, e a filha Zoe, que completa dois meses de vida no próximo dia 19. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento do artista.