Natal Ita Luz: Papai Noel recebe crianças autistas com horário exclusivo

Pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura de Itaboraí preparou um momento exclusivo para atender as especificidades de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Natal Ita Luz. As crianças poderão vivenciar a magia do Natal, nesta quinta-feira (14/12), a partir das 17h, na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro.

O objetivo é promover um ambiente tranquilo, sem aglomeração, com música baixa e outros estímulos externos. E com a presença especial do bom velhinho, preparado para atender as crianças e suas famílias.



Para a coautora da Lei nº 12.764/12, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e idealizadora da Clínica-Escola do Autista em Itaboraí, Berenice Piana, é muito importante proporcionar um momento de inclusão no Natal Ita Luz.

"O Natal Ita Luz para mim, como mãe de autista e ativista na causa há muitos anos, é um momento sublime. Hoje na nossa cidade vejo o respeito ao autista. Este evento é um grande presente, porque meu filho e outros autistas adoram passear na praça com essa tranquilidade, perceber a segurança, a afetividade e o direito a inclusão. Eles irão aproveitar toda a iluminação e tirar foto com o Papai Noel, sendo respeitados e acolhidos", disse Berenice.



O horário dedicado foi programado pela Secretaria Municipal de Turismo e Eventos para tornar esse momento de diversão mais confortável e emocionante para as famílias, com intuito de evitar filas e tempo de espera para tirar a tão esperada foto com o Papai Noel.