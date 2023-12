Stenio Garcia desmaia em casa e volta a ser internado no Rio

O ator Stenio Garcia desmaiou em casa, no Rio, nesta quarta-feira (13) - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O ator Stenio Garcia desmaiou em casa, no Rio, nesta quarta-feira (13) e precisou retornar ao hospital, na Zona Oeste do Rio. Ele realizou alguns exames de sangue e se sentiu mal enquanto caminhava no jardim da residência.

"Ele está com o quadro viral de gastroenterite. Não é grave, mas no idoso e na criança o risco de desidratação é muito maior. Stenio deve ter alta ainda hoje — afirmou Marilene Saade, mulher do ator.

Stenio Garcia vai continuar a fazer soroterapia com a doutora Priscila Sobral. O tratamento é indicado para todas as idades e diversos casos relacionados a deficiências nutricionais e intoxicação, ou até mesmo como prevenção às doenças.



No último dia 7, o ator foi internado com o mesmo quadro de gastroenterite viral e desabafou sobre o seu estado de saúde:

"Apesar de tanto ódio, que emanam para mim nas redes sociais, tenho muita fé em Deus. E por isso, nada me derruba. Estou bem e me recuperando. Ainda tenho uma semana de repouso e hidratação".