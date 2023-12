Secretaria Municipal de Trabalho e Renda e Secovi Rio promovem curso para porteiros e zeladores desempregados

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda está com 45 vagas abertas para o curso “Qualidade nos Serviços de Portaria’’, destinado a porteiros e zeladores. As aulas são gratuitas, e serão realizadas no posto da Central do Trabalhador da Ilha do Governador, na Estrada do Dendê, 2.080, nos dias 18,19 e 20, de 13h às 17h.

As inscrições podem ser feitas no link https://encurtador.com.br/eX012. Os candidatos devem ter no mínimo 18 anos e não precisam ter experiência.

Na primeira turma, realizada entre segunda-feira e hoje, 26 porteiros e zeladores foram formados. Em janeiro, haverá uma terceira turma, com capacitação nos dias 22, 23 e 24, de 18h às 21h, também na Ilha.

Os formandos de hoje ganharam, cada um, duas entradas para visitar o Planetário do Rio, na Gávea, e conhecer as maravilhas do Museu do Universo. Sorteado entre os alunos, Francisco Araújo Neto, de 35 anos, também ganhou um combo com pizza e refrigerante doados por um restaurante da Ilha do Governador.



"Esse curso é resultado de um esforço coletivo para qualificar nossos trabalhadores. O Secovi Rio tem sido um parceiro da secretaria, e queremos agradecer o sindicato por essa parceria. Vocês, porteiros e zeladores, são um símbolo, e muitos, vindos de outros estados, enriquecem muito a nossa cultura", assinalou o secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes.

O curso, uma parceria entre a Secretaria e o Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis e dos Condomínios Residenciais e Comerciais em todo o Estado do Rio (Secovi Rio), aborda, entre outros temas, as atribuições e responsabilidades de um porteiro, os cuidados que devem ser tomados em relação à segurança e como prestar atendimento de qualidade, inclusive para os condôminos mais idosos.

Atualmente, o Secovi Rio representa mais de 32 mil condomínios na cidade do Rio de Janeiro e mais de cinco mil administradoras e imobiliárias. Por meio da universidade corporativa, a instituição é referência em cursos de capacitação para profissionais do mercado imobiliário, incluindo síndicos, porteiros, chefes de portaria, zeladores, segurança, etc.

Com a parceria firmada entre a SMTE e o Secovi Rio, trabalhadores de baixa renda terão a chance de melhorar o currículo e o mercado se beneficiará com profissionais qualificados.