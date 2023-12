Acidente com dois ônibus complica trânsito na RJ-104

Dois ônibus bateram, na manhã desta terça-feira (12), na RJ-104, altura de Trobobó, em São Gonçalo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os ônibus envolvidos no acidente pertencem a empresa Fagundes.

De acordo com as primeiras informações, o acidente aconteceu por volta das 7h20. Não há informações de feridos com gravidade.

Frente de um dos veículos ficou destruída | Foto: Divulgação

O trânsito é intenso na região.