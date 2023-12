Criança de 8 anos é espancada até a morte em Niterói

Uma menina de 8 anos foi encontrada morta dentro de casa, na comunidade Boa Vista, em São Lourenço, Niterói, no final da noite desta segunda-feira (11). Segundo a polícia, o pai da criança é o principal suspeito do crime.

O homem, que veio do Benin, morava sozinho com a menor em uma casa na comunidade. Para o advogado da família o suspeito contou que perdeu a cabeça com a criança durante uma discussão sobre estudos.

Ao ser preso, o pai estaria muito transtornado e se dizia “arrependido”, mas ainda não teria confessado o crime.



Segundo o G1, o homem foi levado à Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo. A família é do Benin (país da região ocidental da África), mas a menina teria nascido no Brasil e morava apenas com o pai. Testemunhas já foram ouvidas, e as investigações continuam.

* Em atualização