Dois homens em situação de rua são presos por tentativa de lesão corporal na Glória

Dois homens em situação de rua, de 36 e 41 anos, foram presos em flagrante por resistência e tentativa de lesão corporal na Praça Paris, no bairro Glória, na região central da cidade. As prisões foram realizadas por agentes da Guarda Municipal, durante uma ação de acolhimento a moradores de rua, promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, no último domingo (10).

Segundo a unidade da Guarda Municipal do Catete, durante a ação, os agentes encontraram uma chave de fenda, uma faca e um celular no meio do grupo, o que provocou uma reação por parte de um dos homens. Neste momento, ele resistiu a autuação dos guardas e estimulou que os demais homens contra os agentes. Em seguida, um outro homem em situação de rua tentou agredir a equipe com uma barra de ferro.

Leia mais

➢ Preso homem que furtou armas de policial militar de Macaé

➢ Marido faz esposa de refém em São Paulo

Ambos foram detidos e encaminhados para a 9° DP (Catete). No local, constatou um registro de furto de telefone apreendido.