Preso homem que furtou armas de policial militar de Macaé

Policiais civis da 123ª DP (Macaé) e policiais militares prenderam, nesta sexta-feira (08/12), um homem acusado de furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele foi capturado na localidade de Sabonete, área rural de São João da Barra, após ação integrada de inteligência.

Segundo os agentes, o preso é autor de um furto armas de fogo de um policial militar em Macaé, na quarta-feira (6/12), quando invadiu a residência dele. Após análise das imagens de câmeras de segurança, o homem foi identificado, sendo dado início às diligências para localizá-lo.

Com ele, foram apreendidas as duas armas de fogo furtadas, além de munições, um carregador de propriedade da polícia militar e uma caixa de som. O autor confessou o crime e disse que foi contratado por traficantes da região para furtar as armas.



Ele também afirmou que já havia praticado outros furtos na região e que venderia as armas por cerca de R$ 20 mil. O preso possui diversas anotações por crimes patrimoniais e é investigado pelas delegacias da região.