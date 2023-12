Mãe de criança morta na Baixada Fluminense será investigada

Hadassa tinha 4 anos e, quando desapareceu, estava sozinha em casa com os irmãos, de 7 e 8 anos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Hadassa tinha 4 anos e, quando desapareceu, estava sozinha em casa com os irmãos, de 7 e 8 anos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Suellen da Silva Roque, a mãe da criança Kemilly Hadassa Silva, que foi dada como desaparecida no último sábado (10) e teve morte confirmada neste domingo (11) será investigada, de acordo com o delegado titular da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), Mauro César da Silva Junior.

Suellen foi à um forró às 23h de sexta-feira (8), e voltou para casa por volta das 5h de sábado (9). Quando retornou, a menina já havia desaparecido, e o portão de casa estava aberto.

"A mãe vai ser investigada por ter deixado os três filhos menores sozinhos. Ela é agente garantidora deles na forma da lei. Eu ainda não vou cravar a tipificação [por qual crime poderá responder]. Ela será investigada pelo fato que aconteceu. A tipificação nós veremos durante as investigações".

O principal suspeito do crime é Reynaldo Rocha Nascimento, 22 anos, primo de segundo grau de Suellen. Reynaldo foi agredido por pessoas da vizinhança, que acreditavam que o rapaz estava envolvido no desaparecimento da criança. A PM esteve no local e os agentes apartaram a situação, levando o homem para a 56ª DP (Comendador Soares) para ser investigado.



O corpo de Kemilly foi encontrado em um saco de ração, enterrado em um terreno das proximidades. Reynaldo confessou o crime. Ele teria estuprado a criança e, quando ela começou a chorar, a enforcou.

O acusado segue preso até o encerramento das investigações.