Estado do Rio deve ter alta de casos de dengue

Casos podem aumentar no Estado do Rio - Foto: Divulgação/Fiocruz

O Estado do Rio de Janeiro tem uma tendência de aumento nos casos de dengue para a próxima semana, segundo dados do painel de monitoramento da situação epidemiológica do Governo do Estado. As informações são do G1.

A secretária estadual de Saúde, Cláudia Mello, diz que que o Rio está em alerta por conta da circulação de um novo sorotipo, o tipo 4 da doença, que pode deixar a população mais vulnerável e fazer com que as infecções pela dengue subam.

Nesta semana, foi confirmado o primeiro caso de dengue tipo 4 na cidade do Rio de Janeiro. A paciente é uma mulher de 45 anos.

Até a última sexta-feira (8), o número de casos da doença no estado este ano era de 43.205, com 2.481 internações e 25 óbitos. A taxa de incidência por cada 100 mil habitantes no município de São Gonçalo é de apenas 7,28. Em Niterói, esse número sobe para 25,15.