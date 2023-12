Apesar da queda da árvore de Natal em São Francisco, shows estão mantidos

Apesar do incidente envolvendo a árvore de natal montada em São Francisco, na madrugada da última sexta (08), as atrações que estavam previstas para a comemoração de Natal, continuam de pé. No local, a estrutura do palco já está montada.

O espetáculo ‘Viver a Paz – Concerto de um sonho’, com a Orquestra Petrobras Sinfônica e Elba Ramalho está mantido. A produtora do concerto Cinthya Graber e todos os envolvidos na produção confirmam a realização do show na Praia de São Francisco, Niterói, Rio de Janeiro, no próximo domingo, dia 10, às 19h30m.

Leia mais:

Árvore de Natal em São Francisco é cancelada após queda da estrutura



Partage São Gonçalo promove campanha de arrecadação de brinquedos

Apresentação ganhou o nome de ''Viver a Paz'' | Foto: Daniel Ebendinger

Com patrocínio das Águas de Niterói, o concerto será regido pelo maestro Felipe Prazeres e promete impactar o público presente com um grande espetáculo de som e magia. As famílias reunidas vão participar dessa noite de festa, onde serão executadas as mais belas canções natalinas de todos os tempos e as que nos remetem ao mesmo sentimento de união e confraternização. No repertório estarão presentes clássicos como ‘Anunciação’, de Alceu Valença, ‘Noite feliz’, de Joseph Mohr e Franz Gruber, e ‘A Paz’, de Gilberto Gil e João Donato.

Prefeitura investiga

Na última sexta-feira (08), a Prefeitura comunicou através de nota, que registrou um boletim de ocorrência para que a Polícia Civil investigue as razões para a queda da estrutura da árvore.

"Importante ressaltar que a área estava isolada e sob responsabilidade da empresa contratada. A estrutura ainda encontrava-se em processo de montagem. A vistoria final do Corpo de Bombeiros ainda não havia sido feita e, portanto, o espaço não estava liberado para funcionamento", continuou a nota.

"As festividades de Natal estão mantidas na cidade. A Prefeitura informa que São Francisco não terá a montagem de outra árvore. O bairro contará com a instalação do Parque Papai Noel. A Defesa Civil de Niterói iniciou vistoria em todos os equipamentos temporários já montados na cidade para as festividades de fim de ano. O Objetivo é garantir que as normas técnicas das estruturas tenham sido integralmente cumpridas"

Sobre a Orquestra Petrobras Sinfônica

Aos 48 anos, a Orquestra Petrobras Sinfônica se consolida como uma das mais conceituadas do país e ocupa um lugar de prestígio entre os maiores organismos sinfônicos do continente. Criada pelo maestro Armando Prazeres, a orquestra se firmou como um ente cultural que expressa a pluralidade da música brasileira e transita fluentemente por distintos estilos e linguagens. Tem como diretor artístico e maestro titular Isaac Karabtchevsky, o mais respeitado regente brasileiro e um nome consagrado no panorama internacional.

Sobre Elba Ramalho

Elba Ramalho é uma cantora e atriz brasileira nascida em Conceição, no Sertão da Paraíba. Herdou a musicalidade de seu pai João Nunes de Souza. Com um timbre inconfundível, a artista é conhecida por cantar os ritmos do Nordeste brasileiro e por sua performance eletrizante no palco. É bicampeã do Grammy Latino, pelos álbuns ‘Qual o Assunto Que Mais Lhe Interessa?’, lançado em 2008, e ‘Balaio de Amor’, de 2009, na categoria Melhor Álbum de Raízes Brasileiras: Regional e Tropical. Em 1996, recebeu o prêmio de Melhor show do Ano, pela Associação de Críticos de Arte de São Paulo.

Serviço:

‘Viver a Paz – Concerto de um sonho’

Data: 10 de dezembro

Horário: 19h30m

Local: Praia de São Francisco, Niterói, RJ

Apresentação gratuita

Classificação etária: livre