Que susto! Repórter do Encontro sofre tentativa de assalto ao vivo

Gente, quase fui assaltada. Patrícia do céu! Pelo amor de Deus", disse a repórter - Foto: Divulgação

A repórter Juliane Massaoka passou por uma grande tensão na manhã desta sexta-feira (08), durante uma passagem ao vivo para o programa Encontro com Patrícia Poeta.

A jornalista estava fazendo uma transmissão da Avenida Paulista, em São Paulo, quando um ciclista passou ao lado de Juliane e tentou puxar o celular de sua mão.

Apesar do susto, a repórter foi mais rápida e conseguiu segurar o aparelho. A câmera registrou toda a ação. O Encontro com Patrícia Poeta estava no local porque nesta sexta-feira a Avenida Paulista completa 102 anos.