Prefeito de Rio Claro, José Osmar, morre aos 65 anos, vítima de infarto

Nesta sexta-feira (8), morreu o prefeito de Rio Claro, José Osmar de Almeida, aos 65 anos. Ele sofreu um infarto em casa, por volta de 2h.

Em nota, a Prefeitura da cidade, na Região do Médio Paraíba do Rio de Janeiro, lamentou o falecimento do governante e prestou solidariedade a família e amigos. Foi decretado luto oficial de três dias no local pelo vice-prefeito, Babton Biondi, que irá assumir o cargo de prefeito.

O corpo está sendo velado na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, no distrito de Passa Três. Sepultamento foi marcado para 15h.

Biondi se despediu de Osmar em suas redes sociais, com um texto lamentando sua partida e agradecendo pela sua companhia. "Meu amigo, irmão, pai, um eterno professor! Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar com vc esses 7 anos intensos de convívio diário. As palavras faltam, as lágrimas caem sem cessar, o coração fica apertado, mas gratidão fala mais alto! Gratidão por tudo", publicou.



A Camâra Municipal da cidade também prestou condolências à familía e falou sobre a importância de Osmar para a cidade.

"José Osmar de Almeida dedicou sua vida ao serviço público, deixando um legado de realizações e contribuições inestimáveis para o desenvolvimento de nossa comunidade. Sua trajetória exemplar abrangeu diversas esferas, tendo desempenhado papel fundamental como prefeito, vereador, secretário de educação, professor e diretor do Centro Municipal de Ensino São José".

José era professor de matemática, deu aula por mais de 20 anos no Centro Municipal de Ensino São José e foi diretor da instituição.

O homem iniciou na política em 2001, como Secretário Municipal de Educação. O homem deixou o cargo em 2008 para concorrer a prefeito de Rio Claro, mas não foi eleito. Em 2012, ele foi eleito vereador e, em 2016, venceu a eleição para prefeito. Em 2020, foi reeleito.

José Osmar é mineiro, de Boom Jardim, e morava em Passa Três há mais de 50 anos. O prefeito deixa uma esposa, Sirlei Almeida, e dois filhos, José Vicente e João Ricardo.