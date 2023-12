Vídeo! Árvore de Natal de São Francisco desaba após suposta ventania

Para quem estava ansioso pela inauguração da tradicional árvore de Natal da Praça do Rádio Amador, em São Francisco, o desabamento da estrutura de 50 metros de altura e mais de 15 mil lâmpadas de LED, na madrugada desta sexta-feira (8), foi como um “banho de água fria”. No que parece ser uma maré de azar para a cidade de Niterói, essa é a segunda estrutura de algum evento ou instalação pública que desaba, em menos de um mês.

De acordo com informações, o desabamento teria acontecido após uma ventania, causada pela chegada de uma frente fria na região. No entanto, em entrevista ao O SÃO GONÇALO, o morador do bairro, João Carlos, de 29 anos, contestou a versão.

“Ninguém ouviu nada, não teve barulho. Foi do nada. Não teve nem vento, imagina se tivesse? O vento vem do litoral, da direção da praia. Se tivesse, iria cair no meio da pista.”, disse o morador.

João Carlos relembrou também que esta não foi a primeira vez que a árvore caiu. No último ano, uma parte da árvore chegou a tombar, fazendo com que a parte interna dela fosse interditada, mas ainda assim, a atração funcionou normalmente. “ Esse ano deram um prazo de que dia 3 iria ‘tá’ pronta. Aí chegou na data e falaram “ah não”, e mudou pra dia 10. Aí chega hoje e olha só a maravilha que é?”, contou, em tom de indignação.





“Colocaram aí e prepararam a árvore, fizeram um monte de coisa, prometeram um monte de coisa, deram uma data, falaram que dessa vez a data ia ser cumprida. Não cumpriram, e além disso, começaram a fazer às pressas, porque já está mais do que óbvio que isso aí foi um erro de planejamento, né? E agora tá aí.”

“Prejudica o lar de todo mundo, porque agora o calçadão fica interditado, o pessoal que já trabalha aqui não vai conseguir trabalhar por causa disso… A festividade aqui acabou né? O que chama a atenção do pessoal por aqui era a árvore, mas agora, infelizmente, não vai ter.”, finalizou o niteroiense João Carlos, que é morador da região há cerca de 5 anos.

No dia 18 de novembro, o palco onde aconteceria o show da cantora Marisa Monte, em comemoração aos 450 anos de Niterói, na Praia de Icaraí, também desabou. Na ocasião, a queda do palco aconteceu devido a uma forte tempestade.

Segundo o vereador Douglas Gomes, que também estava no local na manhã desta sexta-feira (8), a empresa responsável pela montagem da estrutura da árvore era a mesma responsável pela montagem do palco para o show. Além disso, uma representação está sendo montada por alguns parlamentares para solicitar a investigação de altos valores e descumprimento de contratos, relacionados à montagem da árvore.

O vereador afirmou que abrirá uma representação para que altos custos e descumprimento no contrato sejam investigados | Foto: Filipe Aguiar

“Essa árvore foi montada pela mesma empresa que montou a estrutura do palco, então são dois fatos que aconteceram com a mesma empresa. Já existe uma representação que está sendo preparada por mim e mais alguns parlamentares, por conta do alto valor e por conta do descumprimento do contrato, onde a gente agradece, graças a Deus, o contrato foi descumprido. Por que eu tô falando isso? O contrato era de 46 dias. Caso ele fosse cumprido à risca, ontem ia estar cheio de gente aqui. Então talvez teria até morte. Por isso, graças a Deus teve esse atraso do contrato mas tendo atraso de contrato, devido ao honorário a gente está pedindo o ressarcimento. A gente também quer saber o que de fato aconteceu, porque a explicação de que foi um vento, isso não é resposta. A gente quer saber qual é a explicação técnica. Vai ser montado? Vai ser feito um novo serviço? O que garante que isso não vai acontecer mais uma vez e com as pessoas aqui dentro?”, disse o vereador.

Segundo informações de pessoas ligadas à Prefeitura de Niterói, uma reunião será realizada ainda hoje para decidir se a árvore será remontada, se a inauguração, que estava marcada para o próximo domingo (10) será mantida, se não, se existe um novo prazo para inaugurar a atração.

A Defesa Civil isolou o local | Foto: Filipe Aguiar

Em nota enviada ao OSG, a prefeitura informou que as causas do acidente ainda estão sendo investigadas e que não houve feridos.

“A Prefeitura de Niterói convocou a empresa responsável pela montagem e estrutura da Árvore de Natal para prestar esclarecimentos. As causas do acidente serão apuradas imediatamente.

Equipes da Defesa Civil estão no local e já isolaram a área. Operadores da Nittrans auxiliam no trânsito do entorno.

Não houve feridos.”

Sob supervisão de Marcela Freitas