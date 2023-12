"Lutadores da Fé" promove vaquinha para ajudar projeto

O pedreiro, pai e referência na Comunidade do Zumbi, no bairro de mesmo nome, Alex Sandro Pereira dos Santos, o "Alex Café", que já foi jogador internacional e traficante no Morro do Zumbi, hoje se dedica a levar o esporte para as crianças através do projeto "Lutadores da Fé".

Para ajudar o projeto, que atende mais de 500 crianças e jovens que vivem a realidade do esporte como opção para mudar o futuro, foi criada uma vaquinha virtual através do site https://www.vakinha.com.br/4243659Ou através das redes sociais do projeto @lutadoresdafejj.

Após anos atuando na rua, Alex recebeu a possibilidade de alugar por um valor simbólico um galpão na parte de baixo da comunidade. Mas o local precisa de obras e o projeto não consegue arcar com as despesas.

"Com a obra no espaço, a gente vai conseguir manter as aulas independente do clima. As crianças vão ter mais dignidade nos treinos e na hora dos auxílios profissionais", garantiu Alex.

O projeto atende mais de 500 crianças e jovens que vivem a realidade do esporte como opção para mudar o futuro | Foto: Layla Mussi

Inaugurado oficialmente em 2017, o "Lutadores da Fé" oferece aulas de jiu-jitsu, muay thai, reforço escolar e atendimento social e psicológico. Faça chuva ou faça sol, duas vezes por semana as crianças e jovens de 3 a 21 anos se encontram com profissionais que se voluntariam para ajudar Alex Café nessa missão.



"A gente aqui vive só com as doações. Eu não cobro nada a criança nenhuma. Estamos aqui para ajudar a quem precisa", disse Alex, que atua como pedreiro profissional e usa parte de sua renda para ajudar a manter o projeto em funcionamento.

Alex e seus voluntários também já levaram o "Lutadores da Fé" para outras comunidades de São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

Além do Zumbi, Alex e seus voluntários já levaram o "Lutadores da Fé" para outras comunidades de São Gonçalo.