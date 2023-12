Polo Gastronômico de Jurujuba será lançado nesta sexta-feira com Festival do Mar

O bairro de Jurujuba, um dos locais mais pitorescos de Niterói e conhecido também pela realização da tradicional festa e procissão marítima do seu padroeiro, São Pedro, ganhará oficialmente a partir desta sexta-feira (08) a marca de Polo Gastronômico. Criada pelo prefeito Axel Grael, a rota que já é conhecida por abrigar inúmeros restaurantes e botecos especializados em frutos do Mar, já começa em grande estilo: com a realização do Festival Cores do Mar que vai até o próximo domingo, começando ao meio dia, e encerrando às 18 horas, no Guarderya, com vista para o pôr do sol.

O Festival Cores do Mar em Jurujuba, está sendo realizado em parceria pela Prefeitura de Niterói, Sebrae e empreendedores locais. O evento será a primeira ação de lançamento do Polo Comercial, Cultural e Gastronômico de Jurujuba.

“Niterói é conhecida por ter uma gastronomia sofisticada e variada, com excelentes serviços nos botecos, bares e restaurantes espalhados por toda a cidade. Os polos gastronômicos fomentam ainda mais. Com os polos, a cidade incrementa ainda mais sua atividade turística. O título é uma forma de consolidar a percepção da Clientela de que ali é uma rota diferenciada e com características próprias. E quando se unem com eventos como esses em torno dos comércios, todos se beneficiam com várias atividades econômicas e culturais sendo fomentadas, gerando emprego e renda”, explicou o subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Igor Baldez.

Para dar um charme ainda maior, os restaurantes locais irão apresentar petiscos exclusivos especialmente criados para o circuito, harmonizados com cerveja artesanal de Jurujuba. Os participantes prometem um show de sabores com a valorização de muita criatividade, tempero caprichado e valorização ingredientes frescos e a gastronomia marinha. Além da culinária, haverá uma feirinha de artesanato local durante os dias do circuito. ficarão oito barracas para a exposição das artesãs locais e atividades culturais a serem realizadas nos locais.

“Estamos vivendo um momento de redescoberta do bairro após a pandemia. Muitos niteroienses passaram a frequentar correndo, pedalando ou remando, mas muita gente ainda não conhece os atrativos do lugar. O Polo de Jurujuba soma a força dos atores locais para mostrar tudo o que temos de bom, da gastronomia a base de frutos do mar sempre frescos, harmonizados com a Malteca, cerveja que produzimos aqui, aos passeios por trilhas naturais e culturais no complexo de fortes de jurujuba. Os visitantes vão poder conhecer todo o processo produtivo da cerveja e ainda se deliciar com os petiscos que cada estabelecimento do bairro preparou para esse fim de semana especial. Esperamos que o público venha curtir esse final de semana e volte sempre”, recomenda Tatiana Ferreira, dona da cervejaria Malteca, que prepara, entre outros, um cardápio criativo e apetitoso além da Cerveja: dupla de Tapas de camarão com cream cheese e alho poró e mexilhão com pimentões coloridos no pão de malte, harmonizados com witbier e red ale.

O polo é delimitado pela esquina da Av. Carlos Ermelindo Marins com a Alameda Marechal Pessoa Leal, se estende até a Fortaleza de Santa Cruz, na Estrada Eurico Gaspar Dutra. São restaurantes, cervejarias. Botecos, áreas e locais de vendas de artesanato, clubes e fortes, tudo emoldurado pela paisagem da enseada de Jurujuba e o charme dos barcos pesqueiros, tradicionais no local.

Cidade conta com mais sete Polos Gastronômicos consolidados

A cidade conta ainda com outros sete polos gastronômicos: o do Bairro Chic, no Fonseca e outro na Região Oceânica, em Piratininga, foram criados recentemente para se somar aos outros quatro já existentes: Jardim Icaraí, São Francisco e Charitas, Barreto, Centro e Cantareira.

A bela orla de São Francisco e Charitas abriga o Polo Orla Gastronomia, reunindo serviço de cozinha de alto nível e variedade, agradando todos os gostos de quem frequenta os bares e restaurantes do local onde famosos e anônimos costumam se divertir.

O Polo Cantareira, na Pça Alexandre Moura, reúne restaurantes e bares que vão do estilo despojado - atendendo principalmente uma clientela formada por universitários que costumam fazer daquele lugar um reduto estudantil- até mais elegante, agradando a gostos diversos, englobando os bairros de São Domingos e Gragoatá.

Na área central de Niterói, no bairro Ponta D’Areia, mais especificamente, estão concentrados os bares e restaurantes do Polo de mesmo nome do bairro, oferecendo serviços que vão desde uma cozinha sofisticada portuguesa até bares mais simples, sem esquecer do tradicional ponto Portugal Pequeno e do Mercado de Peixe São Pedro, ponto certo para quem aprecia pescados e frutos do mar.

Um Polo Gastronômico de grande sucesso é o do Jardim Icaraí. Sempre com noites animadas, moradores, turistas e visitantes encontram na Rua Leandro Motta um serviço que oferece cozinha variada, com restaurantes de renome nacional e internacional unindo-se a muitas atrações como música ao vivo e espaços reservados no interior de alguns bares, especialmente para festas.