Abertura do 'Natal Ita Luz' será nesta quinta-feira (07/12) em Itaboraí - Foto: Divulgação/ARQUIVO/SEMCOM

Chegou o mês de dezembro, a época mais esperada do ano, o Natal. E com isso, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, preparou uma programação especial, o 'Natal Ita Luz'. A abertura da decoração natalina acontece na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, nesta quinta-feira (07/12), a partir das 19h.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, falou da expectativa de mais uma edição do Natal Ita Luz, que terá programação até o dia 23 de dezembro (sábado).



"Esta é a nossa terceira edição e, assim como nos anos anteriores, tenho certeza que será mais um grande evento de sucesso. Preparamos tudo com muito carinho para receber as famílias de Itaboraí e também de outros municípios. O natal é uma época muito especial. Espero que todos gostem e venham aproveitar conosco", disse o prefeito Marcelo Delaroli.

A programação de abertura contará com a chegada do Papai Noel, que percorrerá a Avenida 22 de Maio; contagem regressiva para acendimento das luzes e fogos de artifícios; trupe e bandinha; trenzinho, personagens infantis, orquestra e brinquedos gratuitos para a criançada.



A decoração do 'Natal Ita Luz' também estará presente na Praça Jair Lopes da Silva, em Manilha; na Praça de Itambi, em frente a Escola Municipal Luzia Gomes de Oliveira e em alguns pontos da Avenida 22 de Maio.



Programação da semana - 08 a 10/12:



08, 09 e 10/12 (sexta-feira a domingo) 18h às 00h



18h - Abertura da casinha do Papai Noel para fotos



18h - Abertura do trenzinho

20h - Personagens infantis para fotos com as crianças

18h às 00h - Brinquedos gratuitos