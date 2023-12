Em Lisboa, Missão do Governo do Rio busca parcerias com instituições portuguesas - Foto: Divulgação

Com o objetivo de aprimorar as políticas públicas desenvolvidas para garantir os direitos das mulheres e impulsionar iniciativas sociais que beneficiem a população, a secretária da Mulher, Heloisa Aguiar, acompanhada da primeira-dama do Estado, Analine Castro, iniciou uma série de agendas em Lisboa. Nesta terça-feira (05/12), a comitiva fluminense se reuniu com o cônsul-geral do Brasil em Lisboa, embaixador Wladimir Valler Filho, e representantes de instituições sociais, como a Santa Casa de Misericórdia.

"Nossa missão é buscar o aprimoramento do serviço público, focando em um atendimento humanizado. Chamar as pessoas pelo nome, cumprimentar e olhar no olho. A primeira Missão Governamental da secretaria é uma oportunidade de aprendizado e consolidação dos laços e parcerias com Portugal, com organizações altamente avançadas no trabalho de assistência social e atenção às mulheres. Com certeza essa troca com as organizações sociais e governamentais portuguesas resultará em novas ações e políticas", afirmou Heloisa Aguiar.



No Consulado-Geral, em reunião com o embaixador e representantes consulares do setor de assistência a brasileiros, foram trocadas experiências sobre as ações dos governos do Rio de Janeiro e de Lisboa em relação aos serviços de assistência e acolhimento prestados às pessoas em situação de vulnerabilidade. No encontro, foram apresentados os projetos implantados pelo Estado do Rio. Além da criação da Secretaria da Mulher, o governo estadual investe em campanhas e capacitações para fortalecer as políticas de proteção às mulheres. No total, mais de 2,8 milhões de pessoas foram impactadas. Também foi lançado o Pacto Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, documento com 112 ações que colocam a pauta de vez no eixo prioritário da gestão estadual.

"O Governo do Rio de Janeiro tem uma missão muito importante, que é a de unir todo o estado, promover os avanços necessários na segurança pública, na saúde e na educação e, para que isso, se consolide, também é fundamental que exista um trabalho social forte, que contemple e beneficie de verdade quem precisa de apoio. Precisamos dessa integração também nas instituições sociais para ampliar cada vez mais a assistência às pessoas em situação de vulnerabilidade", ressaltou a primeira-dama do Estado, Analine Castro.



Encontro com organização internacional e Santa Casa de Misericórdia



O comitê da Secretaria da Mulher também se encontrou com o chefe de Missão da Organização Internacional para as Migrações (OIM) em Portugal, Vasco Malta. Na reunião, foram discutidos os desafios operacionais da migração, o incentivo ao desenvolvimento social e econômico e a defesa do bem-estar e os direitos humanos de imigrantes fluminenses, especialmente mulheres.



Na visita à Santa Casa de Misericórdia, onde foram recebidos por Celeste Brissos e Marisa Melo, a Missão Governamental debateu sobre a elaboração de trabalhos nas áreas da Ação Social, da Saúde, Educação e Ensino, Cultura e Empreendedorismo e Economia Social. A ideia da secretária da Mulher é se reunir com a equipe técnica da pasta para implementar alguns dos projetos.



A coordenadora do Programa Maria da Penha, tenente-coronel Claudia Moraes, também participou das reuniões.