Formatura do Proerd reúne quase mil alunos de São Gonçalo - Foto: Divulgação/ Julio Diniz

Nesta quarta-feira (6), 955 alunos da rede municipal de São Gonçalo participaram da formatura do Programa Educacional de Resistências às Drogas (Proerd), da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ). O curso, que tem como objetivo discutir e alertar sobre a temática das drogas, do abuso de álcool e vícios, neste semestre formou alunos de 12 escolas municipais.

O secretário de Educação, Maurício Nascimento, parabenizou a todos os envolvidos no projeto, principalmente aos diretores escolares e agentes da Polícia que atuam nas escolas.



“Gostaria de parabenizar a organização do Proerd e a Polícia Militar, assim como as diretoras das escolas municipais. Tenho certeza de que todos aqui vão levar os ensinamentos para a vida, reproduzindo as ações de prevenção”, afirmou o secretário.

Durante o evento, os instrutores do Proerd premiaram os alunos que mais se destacaram ao longo das aulas. O subcoordenador do programa, Major Fábio Pereira, ressaltou o papel dos responsáveis na formação dos alunos.



“É um prazer enorme ver esse salão lotado de alunos. Preciso agradecer aos pais por confiar na Polícia Militar. Gostaria de dizer que nós estamos sempre junto com vocês, lutando para ver as crianças longe das drogas e de qualquer tipo de violência”, disse o major.