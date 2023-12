Acidente de carro: Cantor Zé Neto tem ferimentos no braço e 3 costelas fraturadas

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofreu um acidente de carro na noite desta terça-feira (5), na BR-153, quando seguia do seu rancho em Fronteira, Minas Gerais, com destino a São José do Rio Preto.

Imagens do veículo do cantor, que circularam pelas redes sociais, mostram o estado em que o carro do cantor ficou. Segundo as primeiras informações, a colisão envolveu uma carreta e dois carros. Com o artista, ainda estava outras duas pessoas, sendo uma delas uma criança.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência e informou que o acidente não deixou vítimas fatais e os feridos foram levados para o Hospital de Base de São José do Rio Preto.

Leia também

Moradores da Brasilândia, em São Gonçalo, estão há 42 dias sem água



Governo do Estado realiza obras de revitalização em Vista Alegre, em São Gonçalo



A esposa do cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, agradeceu as orações pelo marido e afirmou que ele teve ferimentos no braço e teve três costelas fraturadas.



O carro do artista colidiu com outro automóvel e capotou. Apesar dos ferimentos dos envolvidos, todos estão bem.

Natália Toscano, esposa de Zé Neto, publicou nos Stories do Instagram uma mensagem para acalmar os fãs.

A esposa de Zé Neto, publicou nos Stories do Instagram uma mensagem para acalmar os fãs | Foto: Reprodução

“Agradeço a todas as orações e mensagens. O Zé está internado e ficará em observação essa noite. Passou por vários exames no hospital HB, em São José do Rio Preto. Teve alguns ferimentos no braço e três costelas fraturadas, mas com a graça de Nosso Senhor Jesus está bem, estável e consciente”, disse.



Dupla de Zé Neto o visitou no hospital

O cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, afirmou que o companheiro de trabalho está bem, com muita dor e assustado, mas sem perigo. Em um vídeo nas redes sociais e direto do hospital onde Zé Neto está internado, Cristiano tranquilizou os fãs. Disse que já tinha visto o amigo, que ele tinha feito exames e estava tudo bem.

“Está com muita dor, porque foi um acidente com capotamento. [Está] Bem assustado”, contou o cantor. De acordo com Cristiano, a principal preocupação era com a parte da cabeça, mas os exames de crânio mostraram que tudo estava bem.