São Gonçalo se prepara para receber mais um centro de atendimento veterinário

As obras de reforma e adequação do espaço devem ser finalizadas este mês - Foto: Divulgação

As obras do novo Centro de Atendimento Veterinário Municipal (Cavem), no Alcântara, São Gonçalo, estão avançadas. O equipamento principal, onde será instalado o centro cirúrgico, está praticamente pronto. Uma cobertura também já foi colocada na área entre a casa principal e o anexo, onde os pets vão aguardar para as consultas nos dois consultórios.

A casa principal já está toda pintada e com os cômodos organizados para receber os equipamentos e mobílias da recepção, setor administrativo, banheiro, centro cirúrgico, esterilização, sala de preparo das cirurgias de castrações e do pós-operatório. Na área externa, a cobertura foi instalada e o piso receberá pintura.

O anexo, onde ficarão os dois consultórios, a copa, banheiro e o almoxarifado para os insumos e material de limpeza, está sendo preparado internamente e tendo as telhas trocadas. As obras de reforma e adequação do espaço devem ser finalizadas este mês e seguem as normas do Conselho de Medicina Veterinária.

O Cavem de Alcântara vai realizar castrações de cães e gatos, consultas de casos de baixa complexidade, além de aplicar a vacinação antirrábica animal, fazer curativos e aplicar medicações injetáveis. Ele irá somar ao Cavem Mutuá, além de facilitar o acesso dos moradores dos bairros adjacentes à Alcântara.



As castrações do local, que tem previsão de inauguração no próximo ano, também serão agendadas pelo aplicativo Colab (https://onelink.to/colabapp), como já acontece com o Cavem Mutuá. Os demais serviços serão realizados com distribuição de senhas ou por vez de chegada, no caso da vacinação. O Cavem Alcântara fica na Rua Arthur Silva, 91, Alcântara (ao lado do Colégio Nossa Senhora da Paz).