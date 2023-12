Governo do Estado realiza obras de revitalização em Vista Alegre, em São Gonçalo

Moradores comemoram as melhorias na infraestrutura das ruas do bairro - Foto: Divulgação

O Governo do Estado, por meio da Secretaria das Cidades, realiza obras de revitalização nas ruas de Vista Alegre, em São Gonçalo. No total, 11 km do bairro, que inclui 26 vias, estão recebendo melhorias de infraestrutura. As intervenções, feitas em parceria com a prefeitura da cidade, têm previsão de conclusão até o fim do primeiro semestre de 2024

"A parceria entre o Governo do Rio de Janeiro e a Prefeitura de São Gonçalo está rendendo bons frutos para a região, que ficou abandonada por décadas. Seguimos trabalhando para levar dignidade para a população", afirmou o secretário das Cidades, Douglas Ruas.

Novas vias estão em tratamento para serem asfaltadas. Esta semana, toda a extensão das ruas Filadélfia e Canadá vão ganhar a massa asfáltica. A previsão é que até o final de semana mais de 1,5 km das vias sejam reformadas.

A previsão é que até o final de semana mais de 1,5 km das vias sejam reformadas | Foto: Divulgação

Moradores comemoram

Curiosos, muitos moradores saíram de suas casas para ver o trabalho dos operários nas ruas. Foi o caso do empresário Fernando Vicentino, de 39 anos, que não escondeu a felicidade ao ver o seu bairro em melhores condições.

"Moro aqui desde 2010, e essa rua tinha muitos buracos. Quando chovia, não chegava carro. Já tive muito prejuízo. Ter asfalto é um sonho", disse.