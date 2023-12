Secretaria de Estado de Educação cria horário de aula vespertino para 33 unidades compartilhadas

A fim de proporcionar novas oportunidades de aprendizado aos estudantes, a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro anuncia uma inovação para o ano letivo de 2024: a implementação do horário de aula vespertino diferenciado, que será oferecido em 33 unidades que funcionam em regime compartilhado com o município do Rio de Janeiro.

Com o intuito de oferecer uma alternativa ao turno da noite, o horário de aula vespertino diferenciado irá atender os estudantes das 15h30 às 20h, abrangendo disciplinas do currículo regular e atividades extracurriculares. Para uma gestão mais eficaz, as escolas compartilhadas contarão com diretor e diretor-adjunto.

Leia mais:



Como manda a tradição, Fazenda Colubandê vai receber iluminação no próximo sábado (9)



Conheça Chelle, a cantora de SG que virou todas as cadeiras no The Voice

Essa iniciativa visa atender aos alunos que estão iniciando a 1ª série do Ensino Médio, oferecendo uma grade curricular completa que contribuirá para o desenvolvimento pedagógico, social e emocional dos estudantes.



Matrícula Continuada: facilitando a transição entre redes

Além do novo horário de aula, a Secretaria de Estado de Educação está expandindo a Matrícula Continuada, uma iniciativa que permite aos alunos da rede municipal migrarem para a rede estadual sem a necessidade de troca da unidade escolar, ou seja, sem precisar passar pelo processo de renovação no site Metricula Fácil e sem interrupções no processo educacional.

A Secretaria de Estado de Educação acredita que essas medidas contribuirão significativamente para a melhoria do ensino, proporcionando mais opções aos alunos e facilitando o acesso à educação de qualidade. Estamos comprometidos em continuar investindo na educação como ferramenta fundamental para o desenvolvimento social e econômico do estado do Rio de Janeiro.