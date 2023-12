Como manda a tradição, Fazenda Colubandê vai receber iluminação no próximo sábado (9)

Neste ano, o Casarão e a Capela da Fazenda Colubandê, localizada em São Gonçalo, vão receber iluminação de Natal em sua fachada. O conjunto, que atualmente sedia o Comando de Polícia Ambiental (CPAm), foi tombado em 1940 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Natural (IPHAN). A decoração natalina será realizada no próximo sábado (09).

Assim como nos demais anos em que a Fazenda recebeu a iluminação natalina, os moradores anseiam pela chegada das luzes. Segundo eles, o bairro fica mais valorizado e bonito. Para Suzana Constantino Braga, de 49 anos, que vinha descendo o território verde ao redor da fazenda com seu filho, Samuel Braga, de 7 anos, as luzes enaltecem a construção histórica.

Suzana Constantino e o filho, Samuel Braga | Foto: Filipe Aguiar

A auxiliar administrativa, acompanha o filho no tratamento de Equoterapia no III Centro de Equitação Terapêutica da PMERJ, localizado próximo à Fazenda, e conta que apesar da rotina de tratamento que acontece há 1 ano, ela já vinha antes com o pequeno para fazer registros no lugar:

“Ah, isso aqui vira um ponto turístico. Fica lindo, enche de gente, todo mundo querendo tirar fotos.”, contou.

Já a cabeleireira Ingrid Nascimento dos Santos, moradora há 18 anos do bairro, conta que apesar do tempo em que ficou ‘abandonada’, a decoração natalina é um dos passos para valorizar o monumento.

“Não estava sendo iluminado todos os anos porque estava meio abandonado. Mas agora tá melhor. Fica muito lindo, eu venho com minha família, meus filhos, para tirar fotos. Fora que o bairro fica mais valorizado, fica menos deserto”, relatou.

A Fazenda Colubandê provém do período colonial. Construída em 1618, o lugar foi uma das maiores produtoras de cana-de-açúcar da região no século XIX. O imóvel funcionou como um engenho, com uma senzala no subsolo. Apesar do tombamento como patrimônio histórico pelo IPHAN, em 2016, a Fazenda foi alvo de saques e vandalismo em sua estrutura física.

Atualmente, policiais militares do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) ocupam o prédio.

Programação natalina

Às 20h, na Praça da Trindade, também vai acontecer o concerto gratuito “Clássicos do Samba”, da Orquestra de Solistas do Rio de Janeiro. O evento contará com as participações especiais de Nilze Carvalho, Ana Costa e Dirceu Leite, e levará ao público um repertório em homenagem aos compositores/sambistas Cartola, Noel Rosa e Nelson Cavaquinho. O grupo é regido pelo maestro Rafael Barros Castro e conta com mais de 25 músicos talentosos e atuantes no cenário da música de câmara e sinfônica do Rio de Janeiro.

Assim como São Gonçalo, os demais municípios também recebem uma programação artística, incluindo concertos de orquestras e solistas, apresentação de corais, cenografia natalina e atividades artísticas diversas, o que provocará intensa movimentação econômica, prevê o presidente do Sistema Fecomércio RJ e Sesc RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.

