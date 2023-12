Águas do Rio realiza cinco grandes intervenções em SG

Ação busca garantir performance mais eficiente do sistema nos períodos mais quentes do ano - Foto: Divulgação

A Águas do Rio realizou no domingo (3/12), em São Gonçalo, cinco importantes intervenções cujo objetivo era melhorar o sistema de abastecimento de água, principalmente nos períodos mais quentes do ano. A manutenção durou 22 horas e contou com a participação de 60 profissionais, que fizeram reparos em sistemas de bombeamento, implantaram equipamentos de grande porte, entre outras ações.

Gerente de Operações da Águas do Rio, Malcom Bispo, explicou que, quando a Cedae realizou a parada do Sistema Imunana-Laranjal, em outubro, a concessionária identificou, por meio de sondagens, outros serviços que precisavam ser realizados, mas que demandavam tempo e a produção de materiais específicos para a execução.



“Como estamos próximos do verão, período de alto consumo provocado pelo aumento da temperatura, nos organizamos para essa força-tarefa antes de a estação chegar, buscando garantir uma melhor performance do sistema, minimizando intercorrências para que ele continue trabalhando em sua capacidade total”, explicou ele, antes de concluir: “Foram serviços complexos, paralisações parciais de ruas, caminhões-guincho para movimentar materiais de grande porte, retroescavadeira, além, é claro, do empenho dos nossos funcionários.”

Durante as intervenções, 23 bairros do município tiveram o seu abastecimento interrompido. No entanto, com a finalização dos serviços, o abastecimento de água está sendo normalizado, de forma gradativa, para as regiões afetadas, podendo levar até 72 horas.



Bairros afetados



Boa Vista, Camarão, Engenho Pequeno, Parada 40, Porto da Pedra, Mangueira, Santa Catarina, Venda da Cruz, Zumbi, Barro Vermelho, Porto Novo, Tenente Jardim, Pita, Neves, Covanca, Vila Laje, Gradim, Paraíso, Patronato, Lindo Parque, Porto da Madama, Brasilândia e Porto Velho.

A concessionária solicita aos clientes manterem a água de cisterna e caixas d’água reservada para atividades prioritárias e ressalta que segue à disposição pelo 0800 195 0 195, disponível para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.