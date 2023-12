Idoso morre atropelado e corpo permanece no local por mais de 12 horas

O corpo de um idoso de 85 anos foi removido da Avenida Joaquim da Costa Lima, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, após atropelamento nesta terça-feira (05). Seria mais uma notícia de um acidente no Rio de Janeiro, não fosse o fato de a remoção do corpo demorar mais de 12 horas para acontecer.

Nasciomilio dos Santos foi atropelado na Avenida Joaquim da Costa Lima na tarde de ontem (4), por volta de 16h40, e seu corpo permaneceu no local do acidente até a manhã do dia seguinte.

Leia também:

Mãe de jovem morta em Belford Roxo acredita que policial atirou contra a filha e pede justiça

Alexandre Pires é investigado pela PF por receber mais de R$1 milhão de mineradora ilegal





Segundo o Corpo de Bombeiros, a unidade de Campos Elíseos foi acionada por volta das 17h para prestar socorro, mas o homem já estava sem vida. Somente na manhã do dia seguinte, as equipes foram convocadas para fazer a remoção do corpo e encaminhá-lo para o Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu.



Uma testemunha contou ao G1 que a vítima ainda estava respirando por volta de 18h, mas nenhum carro de socorro havia chegado ao local. Moradores do local relatam que muitos acidentes tem acontecido no local após mudança de mão no trânsito da região.

O ônibus que atropelou Nasciomilio era da empresa Santo Antônio, que prestou suas condolências ao falecimento do idoso. "A Transportes Santo Antônio se solidariza com a família da vítima e se coloca à disposição neste momento difícil e reafirma a total colaboração com as autoridades policiais na apuração das causas do acidente".