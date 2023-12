Nova eleita? Saiba quem é a jovem apontada como novo affair de MC Daniel

Ao que parece, a pequena história de MC Daniel e Yasmin Brunet ficou no passado. Enquanto a modelo curtiu Numanice, em São Paulo, no último sábado (05), o cantor foi acompanhado da tiktoker Duda Rubert para cumprir uma de suas apresentações agendadas.

O cantor foi flagrado em fotos do evento em que se apresentou, uma festa de 15 anos. Nos registros, o novo affair apareceu junto ao cantor. Há alguns dias, o funkeiro curtiu fotos da moça no Instagram, mas quando foi ‘’descoberto’’, desfez os likes. No entanto, já era tarde, pois os prints circularam nas redes sociais.

A nova paquera, em questão, completou 18 anos em maio deste ano e ficou conhecida pelas dancinhas que faz no TikTok. Através da fama, atraiu produtores e desempenhou alguns papéis como atriz, como em "Carinha de Anjo" e algumas séries de streaming. Ao lado do youtuber John Vlogs, ela atingiu outro público, fazendo parte da equipe do influenciador e até ganhando uma torcida para que namorasse o amigo.



Nascida em Santa Catarina, a tik toker acumula pouco mais de R$ 5 milhões de seguidores e estima-se que possui um faturamento de R$ 50 mil mensais. Além da produção de conteúdo, ela faz cursos de moda, teatro, interpretação e segue se aperfeiçoando cada vez mais na dança. Em seus vídeos, Duda compartilha com os seguidores a rotina na academia, das viagens e cuidados com a beleza.