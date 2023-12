Humorista Gil Brother Away morre, aos 66 anos, no Rio de Janeiro

Jaime Gil da Costa, mais conhecido como Gil Brother Away, morreu, neste domingo (03), aos 66 anos, no Rio de Janeiro. Ele enfrentava cânceres de próstata e bexiga.

O humorista já havia sofrido um AVC ( acidente vascular cerebral) há 6 meses. A família ainda aguarda a liberação do corpo e deve fazer o velório nesta terça (05), na cidade de Magé.



O sobrinho do Gil, William Passos, confirmou a morte do humorista, por meio das redes sociais.

"A notícia não é boa. O nosso querido Away veio a falecer. Faleceu ontem, às 22h, mas conseguiram falar com a gente hoje cedo. Eu vim pra cá no hospital fazer todo o trâmite", comunicou o sobrinho no Instagram.