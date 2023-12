Professora de Rio Bonito presa injustamente diz que irá processar Estado da Paraíba

A professora de Rio Bonito presa injustamente por oito dias diz que irá processar o Estado da Paraíba. Samara de Araújo Oliveira, de 23 anos, foi presa após ser acusada de ter cometido o crime de extorsão em 2010, quando ela tinha apenas 10 anos de idade.

O crime que a professora foi acusada de ter participado aconteceu em 2010, quando um funcionário de um mercadinho do município de São Francisco, no interior da Paraíba, foi obrigado a fazer transferências após ser ameaçado de morte. A prisão de Samara foi decretada em janeiro deste ano e aconteceu no mês passado.

Para Samara, houve uma sucessão de erros e descaso na investigação e no processo. Com a detenção injusta, a professora diz que precisou procurar ajuda psicológica para ela e sua família, e que planeja retomar agora sua rotina de trabalho, como uma forma de "terapia".

Ao portal MaisPB, da Paraíba, o Ministério Público (MPPB) informou que se manifestou de forma favorável à defesa assim que ficou ciente, na última terça-feira (28). O TJPB disse que o alvará de soltura foi expedido e que o próprio advogado de Samara teria agradecido o empenho da Justiça em solucionar o caso.