Ana Hickmann revela estar recebendo mensagens de agradecimento: 'Você me representa’

Em um novo trecho da entrevista de Ana Hickmann ao “Domingo Espetacular” divulgada no último domingo (3), a apresentadora, de 42 anos, falou sobre como tem sido receber o carinho de tantas mulheres, após ter denunciado o ex-marido, Alexandre Correa, de 51 anos, por agressão. Segundo Hickmann, ela tem recebido muitas mensagens em tom de agradecimento, por ter tido coragem para expor o que sofreu.

"Uma mãe da escola do meu filho me abraçou e me disse o seguinte: 'Você me representa quando você foi naquela delegacia, porque eu fui escoltada com meu filho toda machucada, mas não pude levar a denúncia adiante porque ainda dependo financeiramente do meu ex-marido. Quando você fez aquilo, você me deu coragem, porque não precisamos mais disso'", disse a apresentadora, sobre um dos relatos que recebeu.

Ana ainda falou que, neste momento, seu lado ‘mãe’ fala mais alto, e que agora, seu objetivo é garantir uma boa criação para o filho, Alezinho, de 9 anos. "O que não mata, fortalece. Eu quero ensinar e dar bons exemplos para o meu menino, para ele ser um homem diferente. Essa é a minha missão como mãe. Eu falava que éramos a família urso. Agora, sim, conseguiram invocar a ursa de verdade", contou.

Durante o programa, Ana também recebeu uma mensagem e incentivo de alguém especial: Maria da Penha, ativista do direito das mulheres que lutou para que seu agressor fosse condenado, e teve a lei contra a violência doméstica batizada em sua homenagem.

"Temos o direito de viver uma vida sem violência. Querida Ana Hickmann, estou muito solidária com você. Parabéns pela sua coragem. Tenha certeza de que você vai sair dessa situação muito mais forte. Estou a seu dispor, apoio você em tudo que você fez", finalizou a ativista.