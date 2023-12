Motorista que atropelou Kayky Brito rebate críticas após dizer que pretende se candidatar a vereador

Diones Coelho da Silva se envolveu em acidente com Kayky Brito no dia 2 de setembro, na Barra da Tijuca - Foto: Reprodução/Instagram

Diones Coelho da Silva, o motorista que atropelou Kakyky Brito, se pronunciou em suas redes sociais após ser criticado por pretender se candidatar a vereador nas próximas eleições.

O homem postou um texto em seu Instagram dizendo que todas as suas escolhas profissionais desde o acidente são alvo de críticas dos internautas. "Se decide virar influencer, está errado. Se 'pretende ser político, errado". Diones ainda falou que "a vida já andou para todos nós envolvidos".

No último sábado (2), Diones respondeu uma caixinha de perguntas no Instagram falando sobre se candidatar a vereador nas próximas eleições, em 2024. Na ocasião, ele disse que já estava em contato com figuras importantes em segredo. Agora, o rapaz reforça que não há nada definido.

Diones conta que apenas tem pretensão de se candidatar ao cargo, mas não sabe se vai acontecer. "Se sentir paz no meu coração, irei fazer, no momento não tenho certeza. Está mais para 'não' que para 'sim'. Deus me orienta."

Diones Coelho ficou conhecido após o acidente com o ator Kayky Britto. Motorista de aplicativo, o homem estava dirigindo quando atropelou Kayky Britto, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, em setembro deste ano. Desde então, o homem já acumulou 182 mil seguidores no Instagram, tem selo de verificado, fez publicidades e até harmonização facial.