Bruno de Luca ligou para motorista após acidente com Kayky Brito

"Ele me falou que está muito mal psicologicamente, com medo de sair, com medo das pessoas", contou motorista - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O motorista Diones Coelho, que atropelou, por acidente, o ator Kayky Brito, usou seu perfil nas redes sociais nesta quarta (01) para revelar que o apresentador Bruno De Luca o procurou para conversar sobre o ocorrido após o acidente. Bruno está sendo indiciado por omissão de socorro pelo atropelamento do amigo, que aconteceu no início de setembro.

De acordo com Diones, Bruno entrou em contato com ele para agradecer pelo suporte prestado a Kayky e relatou que tem sentido medo de sair de casa por conta repercussão das acusações de omissão feitas contra ele.

"O Bruno De Luca me procurou no Instagram pedindo meu número pra gente se falar, e nessa ligação ele me agradeceu bastante relacionado ao socorro que eu prestei ao amigo dele. (...) Ele me falou que está muito mal psicologicamente, com medo de sair, com medo das pessoas, por tudo o que tem destilado contra ele na internet", contou o motorista.

O motorista falou que se ofereceu para prestar apoio a Bruno e disse que está marcando de levá-lo para vsitar uma igreja. "Estou sentindo ele bem disposto em melhorar como pessoa. E isso é muito importante, da pessoa querer mudar. Estou percebendo isso ao longo das nossas conversas, estamos conversando há um tempo", disse Diones

MP indiciou apresentador

No último dia 16 de outubro, a Justiça do Rio acatou um pedido do Ministério Público do Rio para que De Luca responda por não ter ajudado oa migo após o atropelamento, que aconteceu na madrugada do dia 2 de setembro, na Barra da Tijuca. Segundo o documento do MP, o apresentador foi a única testemunha a deixar o local "sem adotar qualquer providência para prestar socorro".

Bruno afirmou, em depoimento à Polícia Civil do Rio, que não reconheceu o colega no momento do acidente e que só soube que o atropelado era Kayky no dia seguinte. Ele admitiu que estava com o amigo na noite, mas que Kayky já havia se despedido quando o acidente aconteceu.