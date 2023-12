Açougue com carnes impróprias para consumo é interditado no Rio

Um açougue de um supermercado em Realengo, na Zona Norte, foi flagrado com 229 quilos de alimentos impróprios para consumo nesta sexta-feira (1). O flagra aconteceu durante uma ação do Procon-RJ, que foi ao local após receber uma denúncia.

Os agentes do Procon agiram em conjunto com oficiais da 33ª DP (Realengo) e encontraram diversas peças de carne em contato direto com o chão, deixando o alimento exposto a moscas.

Outra irregularidade do açougue estava nas câmaras frigoríficas, que não estavam funcionando, e as carnes estavam sem refrigeração. O supermercado também mantinha armazenado outros alimentos que não tinham informações sobre a data de fabricação e de validade.

O açougue foi interditado. De acordo com o Procon-RJ, o local também não tinha autorização para manipular as carnes e outros produtos de origem animal.

O Procon-RJ deu 15 dias para o proprietário do local apresentar sua defesa para o órgão.