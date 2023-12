Restaurante do Povo completa 1 ano com cardápio especial em SG

O Restaurante do Povo de São Gonçalo completou um ano nesta sexta-feira (1), com muita festa. Um almoço especial será servido para comemorar o sucesso do espaço, no coração do Alcântara, que já serviu cerca de 560 mil refeições a preço popular para os gonçalenses e gratuitamente para idosos e deficientes.

Nesta sexta-feira (1), quem for almoçar no espaço vai encontrar um prato tipicamente brasileiro. Será servido cozido, com a opção de isca de frango, arroz, feijão, salada de acelga e beterraba, com suco de uva e pudim de sobremesa.



Desde dezembro do ano passado, quem está recebendo o presente diário é a população gonçalense, que tem garantidos café da manhã servido a R$ 0,50 e almoço por R$ 1, em um local climatizado, com todo conforto e atendimento de qualidade.

O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, destacou a importância do Restaurante do Povo e relembrou o quanto lutou para que o equipamento fosse trazido para a cidade.



“São Gonçalo precisava muito desse Restaurante do Povo. Há pessoas que só fazem essa refeição aqui ao longo do dia. E a nossa preocupação foi com cada detalhe, desde o começo. Tinha que ser uma refeição barata, mas digna e de qualidade. Conseguimos, em mais uma parceria com o governo do Estado, que o restaurante fosse construído em um local de fácil acesso e que hoje é tão importante para milhares de pessoas”, disse o prefeito.

Capitão Nelson também lembrou que a escolha do local, pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), revitalizou não apenas a região, mas garantiu a ocupação de uma área que era considerada um verdadeiro "elefante branco". O restaurante funciona num prédio cuja construção estava abandonada e deteriorada, mas foi totalmente remodelada para atender às necessidades do novo empreendimento, que trouxe cidadania para milhares de pessoas.

O Restaurante do Povo funciona de 6h às 15h, de segunda a sexta-feira, na Rua São Pedro de Alcântara s/n (atrás do Pátio Alcântara, na rua da Igreja São Pedro). O café da manhã é servido das 6h às 9h e o almoço de 11h30 às 15h.